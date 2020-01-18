В Татарстане на пожаре на ферме спасли сто коров

В Агрызском районе Татарстана на пожаре на ферме спасли 100 коров.

Сообщение о том, что в селе Назяр загорелась ферма поступило в экстренные службы в 14.41.

Прибывшие на место пожарные установили, что тлеет крыша здания, помещения сильно задымлены. Сотрудники предприятия еще до приезда огнеборцев успели вывести на улицу 100 голов крупного рогатого скота.

Чтобы не допустить распространения огня, пожарные разобрали часть крыши. В 15.23 возгорание ликвидировали. Причины пожара предстоит установить, передает «Татар-информ».