В Минздраве РФ рекомендовали согреваться после крещенских купаний чаем

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай рекомендовал россиянам на Крещение купаться в определенных для этого местах.

Также он отметил, что перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь. По словам Салагая, это связано не только с общими вопросами культуры и отношения к самому обряду, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья. То же самое касается и курения.

Перед тем как окунуться, желательно разогреться, отметил врач. После выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть теплую одежду. «После купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год»,- передает «Интерфакс» слова Салагая.

Ранее сообщалось, что крещенские купания в Лаишевском районе пройдут на шести оборудованных площадках.

