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В Минздраве РФ рекомендовали согреваться после крещенских купаний чаем

22:27, 18.01.2020
В Минздраве РФ рекомендовали согреваться после крещенских купаний чаем
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай рекомендовал россиянам на Крещение купаться в определенных для этого местах.

Также он отметил, что перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь. По словам Салагая, это связано не только с общими вопросами культуры и отношения к самому обряду, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья. То же самое касается и курения.

Перед тем как окунуться, желательно разогреться, отметил врач. После выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть теплую одежду. «После купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год»,- передает «Интерфакс» слова Салагая.

Ранее сообщалось, что крещенские купания в Лаишевском районе пройдут на шести оборудованных площадках.

ОбществоМедицина
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