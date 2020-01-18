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Крещенские купания в Лаишевском районе пройдут на шести площадках

14:46, 18.01.2020
Крещенские купания в Лаишевском районе пройдут на шести площадках
Фото: laishevo.tatarstan.ru

Крещенские купания в Лаишевском районе пройдут на шести оборудованных площадках.

Отмечается, что в этих местах толщина льда признана безопасной, на площадках будут дежурить спасатели и медики.

В Лаишево площадкой для крещенских купании будет прорубь на Каме. К ней можно пройти, спустившись по улице Крупской от Софийского собора.

В Тарлашах место для купания будет находиться на озере Архиерейском, в Ташкирмени — на Меше.

Также православные верующие смогут окунуться на роднике в Биме, на озере и в купели в Среднем Девятове, а также на роднике в Каипах, сообщает пресс-служба Лаишевского района.

Ранее сообщалось, что татарстанская митрополия РПЦ отказалась от организации купаний в праздник Крещения Господня на Казанке. Лед на реке опасно тонок.

Общество Татарстан
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