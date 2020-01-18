Новости происшествий

16:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии при столкновении иномарки и «Газели» погибли три человека

15:59, 18.01.2020
В Башкирии при столкновении иномарки и «Газели» погибли три человека
Фото: facebook.com

В Стерлибашевском районе Башкирии сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Авария произошла около 15:00 часов на 59 км автодороги Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево. Так, столкнулись «Opel Astra» и встречный грузовик «Газель».

В результате ДТП пассажиры «Opel», двое женщин и мужчина, погибли. Водитель легковушки и пассажирку «Газели» поспитализировали в больницу, сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности предстоит уточнить.

ПроисшествияАвто Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров