В Башкирии при столкновении иномарки и «Газели» погибли три человека

В Стерлибашевском районе Башкирии сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Авария произошла около 15:00 часов на 59 км автодороги Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево. Так, столкнулись «Opel Astra» и встречный грузовик «Газель».

В результате ДТП пассажиры «Opel», двое женщин и мужчина, погибли. Водитель легковушки и пассажирку «Газели» поспитализировали в больницу, сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности предстоит уточнить.