МЧС Татарстана рассказало о «безопасной рыбалке»

Фото: Главное управление МЧС России по РТ

МЧС Татарстана запустило на своем сайте проект «Безопасная рыбалка».

На карте доступны функции просмотра мест возможного отрыва льда, мест традиционного рыбного лова, на которых возникают риски провала техники и людей под лед, круглосуточных временных спасательных постов на периоды ледостава и половодья, ледовых переправ, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее МЧС опубликовало список опасных мест на льду основных водоемов республики. Там наблюдаются промоины и открытая вода.

