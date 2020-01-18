МЧС Татарстана рассказало о «безопасной рыбалке»
МЧС Татарстана запустило на своем сайте проект «Безопасная рыбалка».
На карте доступны функции просмотра мест возможного отрыва льда, мест традиционного рыбного лова, на которых возникают риски провала техники и людей под лед, круглосуточных временных спасательных постов на периоды ледостава и половодья, ледовых переправ, передает пресс-служба МЧС по РТ.
Ранее МЧС опубликовало список опасных мест на льду основных водоемов республики. Там наблюдаются промоины и открытая вода.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым