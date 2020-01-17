МЧС Татарстана опубликовало список опасных мест на льду
Татарстанское МЧС опубликовало список опасных мест на льду основных водоемов республики. Там наблюдаются промоины и открытая вода.
В перечень вошел 31 участок на 13 реках и одном водохранилище.
|
№ п/п
|
Муниципальный район
|
Акватория
|
Населенный пункт
|
Размер (кв.метр)
|
1
|
Казань
|
р. Волга
|
Победилово
|
промоины около 20 кв.м
|
2
|
Казань
|
р. Волга
|
дачи Победилово
|
промоины около 20 кв.м трещина
|
3
|
Лаишевский район
|
р. Волга
|
Матюшино
|
промоины около 50 кв.м
|
4
|
Лаишевский район
|
р. Волга
|
Кордон
|
промоины около 20 кв.м трещина
|
5
|
Лаишевский район
|
р. Волга
|
трещина
|
6
|
Лаишевский район
|
р. Волга
|
трещина, промоины около 5 кв.м, торосы
|
7
|
Лаишевский район
|
р. Кама
|
район н.п. Атабаево
|
трещина
|
8
|
Лаишевский район
|
р. Кама
|
район н.п. Макаровка, Ташкирмень
|
промоин нет
|
9
|
Алексеевский
|
р. Кама
|
с.Саконы
|
Промоина около 1600 кв.м
|
10
|
Алексеевский
|
р. Кама
|
с.Саконы
|
промоина около 10000 кв.м.
|
11
|
Алексеевский
|
р. Архаровка
|
Пескобаза Дорстрой,
мост р. Архаровка
|
промоина около 320 кв.м.
|
12
|
г.Набережные Челны
|
р. Кама НКВХ
|
г.Набережные Челны
|
открытой воды нет, на момент рейда толщина льда в протоке не более 5 см.
|
13
|
Тукаевский МР
|
р. Кама
|
н.п. Биюрган
|
открытой воды нет, на момент рейда толщина льда в протоке не более 5 см.
|
14
|
Мензелинский МР
|
р. Кама
|
Н.п Сарсаз горы
От берега 3 км
|
промоина около 900 кв.м.
|
15
|
Мензелинский МР
|
р. Кама
|
Н.п Маслейка
|
промоина размеры около 420 кв.м
|
16
|
Мамадышский
|
Вятка
|
с. Яковка
|
промоина около
1000 кв.м.
|
17
|
Мамадышский
|
Кама
|
с. Грахань
|
промоина около
500 кв.м.
|
18
|
Мамадышский
|
Кама
|
с. Соколка
|
промоина около
1000 кв.м.
|
19
|
Мамадышский
|
Кама
|
н.п. Сокольский лесоучасток
|
промоина около
500 кв.м.
|
20
|
Лениногорский
|
р. Шешма
|
на всем протяжении
р. Шешми
|
открытая вода
|
21
|
Бугульминский
|
Карабашское вдхр.
|
на всем протяжении вдхр.
|
промоин нет
|
22
|
Бавлинский
|
р. Ик
|
на всем протяжении
|
открытая вода
|
23
|
Ютазинский
|
р. Ик
|
на всем протяжении
|
открытая вода
|
24
|
Черемшанский
|
р.Черемшанка, р.Шешма
|
на всем протяжении
|
открытая вода
|
25
|
Сабинский
|
Меша
|
д. Илебер
|
Промоина около
100 кв.м.
|
26
|
Сабинский
|
Меша
|
д. Кызыл Меша
|
Промоина около
500 кв.м.
|
27
|
Сабинский
|
Меша
|
д. Мингерь
|
Промоина около
250 кв.м.
|
28
|
МО «Альметьевский МР»
|
р. Зай
|
На всем протяжении р. Зай
|
открытая вода
|
29
|
МО «Азнакаевский МР»
|
р. Ик
|
на всем протяжении
|
открытая вода
|
30
|
МО «Сармановский МР»
|
р. Мелля
р. Мензеля
|
на всем протяжении рек
|
открытая вода
|
31
|
МО «Муслюмовский МР»
|
р. Калмия
приток р. Ик
р. Шерашлинка
|
на всем протяжении
|
открытая вода
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым