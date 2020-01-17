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МЧС Татарстана опубликовало список опасных мест на льду

14:47, 17.01.2020
МЧС Татарстана опубликовало список опасных мест на льду
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское МЧС опубликовало список опасных мест на льду основных водоемов республики. Там наблюдаются промоины и открытая вода.

В перечень вошел 31 участок на 13 реках и одном водохранилище.

№ п/п

Муниципальный район

Акватория

Населенный пункт

Размер (кв.метр)

1

Казань

р. Волга

Победилово

промоины около 20 кв.м

2

Казань

р. Волга

дачи Победилово

промоины около 20 кв.м трещина

3

Лаишевский район

р. Волга

Матюшино

промоины около 50 кв.м

4

Лаишевский район

р. Волга

Кордон

промоины около 20 кв.м трещина

5

Лаишевский район

р. Волга

трещина

6

Лаишевский район

р. Волга

трещина, промоины около 5 кв.м, торосы

7

Лаишевский район

р. Кама

район н.п. Атабаево

трещина

8

Лаишевский район

р. Кама

район н.п. Макаровка, Ташкирмень

промоин нет

9

Алексеевский

р. Кама

с.Саконы

Промоина около 1600 кв.м

10

Алексеевский

р. Кама

с.Саконы

промоина около 10000 кв.м.

11

Алексеевский

р. Архаровка

Пескобаза Дорстрой,

мост р. Архаровка

промоина около 320 кв.м.

12

г.Набережные Челны

р. Кама НКВХ

г.Набережные Челны

открытой воды нет, на момент рейда толщина льда в протоке не более 5 см.

13

Тукаевский МР

р. Кама

н.п. Биюрган

открытой воды нет, на момент рейда толщина льда в протоке не более 5 см.

14

Мензелинский МР

р. Кама

Н.п Сарсаз горы

От берега 3 км

промоина около 900 кв.м.

15

Мензелинский МР

р. Кама

Н.п Маслейка

промоина размеры около 420 кв.м

16

Мамадышский

Вятка

с. Яковка

промоина около

1000 кв.м.

17

Мамадышский

Кама

с. Грахань

промоина около

500 кв.м.

18

Мамадышский

Кама

с. Соколка

промоина около

1000 кв.м.

19

Мамадышский

Кама

н.п. Сокольский лесоучасток

промоина около

500 кв.м.

20

Лениногорский

р. Шешма

на всем протяжении

р. Шешми

открытая вода

21

Бугульминский

Карабашское вдхр.

на всем протяжении вдхр.

промоин нет

22

Бавлинский

р. Ик

на всем протяжении

открытая вода

23

Ютазинский

р. Ик

на всем протяжении

открытая вода

24

Черемшанский

р.Черемшанка, р.Шешма

на всем протяжении

открытая вода

25

Сабинский

Меша

д. Илебер

Промоина около

100 кв.м.

26

Сабинский

Меша

д. Кызыл Меша

Промоина около

500 кв.м.

27

Сабинский

Меша

д. Мингерь

Промоина около

250 кв.м.

28

МО «Альметьевский МР»

р. Зай

На всем протяжении р. Зай

открытая вода

29

МО «Азнакаевский МР»

р. Ик

на всем протяжении

открытая вода

30

МО «Сармановский МР»

р. Мелля

р. Мензеля

на всем протяжении рек

открытая вода

31

МО «Муслюмовский МР»

р. Калмия

приток р. Ик

р. Шерашлинка

на всем протяжении

открытая вода
Происшествия Татарстан
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