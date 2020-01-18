За год в Татарстане изъяли из семей 38 детей
В 2019 году в Татарстане органы опеки были вынуждены изъять из семей 38 детей.
Это почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина рассказала об этом Андрею Кузьмину для проекта «Интервью без галстука».
«По итогам прошлого года было отобрано порядка 38 детей. За предыдущий период, то есть в 2018 году, их было порядка 60», — рассказала Удачина, уточнив, что органы опеки действовали на основании 77-й статьи Семейного кодекса РФ.
Она добавила, что по поручению президента Татарстана в республике создана рабочая группа по практике изъятия детей из семей.
«Выезжая в каждый район, мы анализируем, сколько за последние три года было изъято детей, по каким основаниям и при каких обстоятельствах», — отметила детский омбудсмен.ОбществоВласть Татарстан
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