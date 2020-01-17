Пропавший после новогодних каникул в Казани российский актер нашелся

Пропавший после новогодних каникул в Казани российский актер Федор Щурик нашелся живым в Москве.

Артист рассказал, что его избили и ограбили в Москве. Несколько дней Щурик не мог ничего вспомнить, придя в себя, сразу обратился за помощью к друзьям.

Артист уточнил, что его обманули в такси. «Была драка с группой лиц кавказской национальности, у меня украли телефон, я несколько дней ходил по Москве с разбитой головой», — сообщил «Татар-информу» актер.

Молодого человека искали больше недели. Мать актера написала заявление о пропаже в Главное управление МВД Москвы.

