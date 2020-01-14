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Российский актер пропал без вести после новогодних каникул в Казани

16:49, 14.01.2020
Российский актер пропал без вести после новогодних каникул в Казани
Фото: kinotrud.ru

Российский актер Федор Щурик пропал без вести после новогодних каникул в Казани. 9 января он выехал в Москву, и больше его никто не видел.

По данным 5-tv.ru, мать актера написала заявление о пропаже в Главное управление МВД Москвы. Судя по месту его подачи, она считает, что сын исчез именно в столице России.

По информации «КиноТруда», Щурик закончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в Елабужском колледже культуры и искусств. С 2016 по 2019 год играл в спектаклях Костромского камерного театра.

ПроисшествияОбществоКультура Татарстан
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