В России отменили устаревшие ГОСТы по регулированию деятельности отелей

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Росстандарт отменил восемь устаревших ГОСТов, которые регулировали деятельность средств размещения туристов — гостиниц, отелей, санаториев, домов отдыха и пансионатов.

«Для исключения путаницы и неверных трактований при проверке предпринимателей органами контрольно-надзорной деятельности данные стандарты [ГОСТы] были предложены нами к отмене и отменены», — сообщил ТАСС вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Кожевников.

Так, были отменены общие требования к различным средствам размещения туристов, в том числе к сельским гостевым домам, хостелам, гостиницам, отелям, санаториям, пансионатам, центрам отдыха и прочим.

Напомним, в августе прошлого года Министерство экономического развития разработало документ, в котором предлагается отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов под названием «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».

