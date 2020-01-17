В Казани дольщиков заселили в два проблемных дома

В пятницу в Казани дольщикам передали два известных проблемных дома. Новоселье смогут отметить собственники квартир в доме №61 по улице Чистопольской и в одном из корпусов ЖК «Царицынский бугор» на улице Фучика.

Оба долгостроя получили разрешение на ввод в эксплуатацию 30 декабря 2019 года, сообщается на сайте мэрии.

Дом по улице Чистопольской стал одним из самых проблемных объектов с 2005 года.

«Не вам рассказывать — были проблемы и с проектированием, и с финансированием. С осени 2018 года подключилась компания «Бриз», президентский фонд, мы шли через долгую схему», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Строительство многоэтажного дома на 241 квартиру по улице Фучика было начато ГК «Фон» в 2012 году. Объект обещали сдать в первом квартале 2014 года, однако процесс затянулся.

В столице Татарстана по-прежнему не сданы еще 9 проблемных объектов, по 6 из них уже достигнуты договоренности по достройке.

Ранее «Реальное время» писало, что армия дольщиков в Татарстане вновь пополнилась. Проблемными были признаны ЖК «Мелодия» в Казани и дом на улице Тысячелетия в Елабуге.

