Владелец «Крошки Картошки» продал часть бизнеса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Андрей Конончук, основавший сеть «Крошка Картошка», «поделился» бизнесом. Половину сети фастфуда приобрел один из первых франчайзи — Денис Деко.

Он получил 50%-ную долю в ООО «Краш» и ООО «Сатурн», занимающихся ресторанной деятельностью и имеющих лицензию на товарный знак «Крошка Картошка», пишет РБК.

Кроме того, предприниматель получил половину еще пяти компаний, связанных с сетью: ООО «Кивин», ООО «Орион», ООО «Юнифуд», ООО «Галактика» и ООО «Доминион».

Эксперты оценивают весь бизнес «Крошки Картошки» от $5 млн до $20 миллионов. Выручку сети за 2019 год оценивают в 1,8 млрд рублей.