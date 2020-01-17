Бюро кредитных историй зафиксировало снижение требований банков к ипотечным заемщикам

По данным БКИ «Эквифакс», средние рейтинги по ипотеке и потребительким кредитам уменьшились до 744–745 баллов. Это говорит о снижении требований банков к ипотечным заемщикам. По мнению экспертов, это может привести к обесцениванию банковских займов в случае снижении цен на недвижимость.

В то же время банки утверждают, что сейчас риск по ипотечным кредитам близок к историческим минимумам. Тем не менее аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что банки все же будут ужесточать к клиентам требования, несмотря на то, что ипотечные клиенты считаются одними из самых стабильных.

«Внимательнее станут банки и к ипотечным заемщикам, так как процесс снижения ценности залогового имущества начнется в этом году и продолжится в будущем», — передает его слова «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в 2020 году в РФ цены на квартиры в новостройках вырастут на 10%, на вторичное жилье — на 6%.

