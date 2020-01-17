Власти Чувашии прокомментировали «антикитайские» протесты в республике

Фото: сычуань-чувашия.рф

Власти Чувашии прокомментировали протесты населения против присутствия в республике китайских инвесторов. Участок в Синьяльском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии, из-за которого у муниципальных властей возник конфликт с местными жителями, отнесен к перспективной производственной зоне еще в 2008 году. Смена вида его разрешенного использования с сельскохозяйственной деятельности на промышленную проводится по заявлению собственника участка и в соответствии с генеральным планом поселения. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе главы Чувашии в ответ на вопрос, связано ли изменение статуса участка с намерением построить на нем завод по переработке молока китайской компании «Сычуань — Чувашия».

— Сейчас в рамках реализации инвестиционного соглашения в целях строительства завода по переработке молока ведется подбор земельного участка с учетом требований действующего российского и китайского законодательства. Ранее работа по освоению земельных участков, расположенных в Моргаушском районе и выбранных для реализации проекта, была приостановлена ввиду отрицательного результата публичных слушаний 1 марта 2019 года, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе главы Чувашии.

При этом отказываться от намерения построить китайский агропромпарк в республике не намерены.

— Реализация проекта создания агропромышленного парка «Сычуань — Чувашия» на территории Чувашской Республики продолжается. Общая сумма инвестиций составит 10 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать более 400 рабочих мест. На сегодня ООО «Сычуань — Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» дорабатывается проектно-сметная документация проекта, после чего будут уточнены объемы будущего производства, — добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 января общественные слушания, организованные в Синьяльском сельском поселении, закончились скандалом и небольшой потасовкой. Конфликт связан с нежеланием множества местных жителей видеть у себя под боком ни китайский молочный завод, ни какое-либо еще промышленное производство.