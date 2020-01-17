Кабмин Татарстана увеличил траты на подготовку к ЧМ-2018 в Казани на 115 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Правительство Татарстана внесло изменения в смету программы подготовки к чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году. Согласно постановлению, в 2019 году на него потратили еще 114,8 млн рублей.

Из документа следует, что деньги в основном выделял федеральный бюджет. Москва предоставила 109,1 млн, к которым Татарстан добавил свои 5,7 млн.

Средства пошли на этап «Наследие». В рамках этого проекта на стадионах «Электрон», «Динамо», «Трудовые резервы», а также на стадионе школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе и на территории МЦ «Волга» появилось оборудование для легкой атлетики и воркаута.

Общий объем трат на подготовку к ЧМ-2018 вырос до 4,52 млрд рублей. Из них на долю республиканского бюджета пришлось более 2,34 млрд рублей.