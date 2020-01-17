Казанский Кремль прокомментировал инициативу Путина по закреплению в Конституции роли Госсовета

Фото: Олег Тихонов

Казанский Кремль прокомментировал инициативу Путина по закреплению в Конституции роли Госсовета, усилению роли губернаторов и одновременно региональных прокуроров. По мнению пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой, инициатива закрепления за Госсоветом особого статуса в Конституции связана с показателями рабочей группы.

По словам Галимовой, сказать точно, в каком виде будут приниматься изменения, можно будет только после работы консультативной комиссии, в которую входит президент РТ.

«Это действительно уже просто из совещательного органа превращается в орган принятия стратегических решений для страны. Но, в принципе, эффективность Госсовета уже продемонстрирована в рамках работы рабочих групп, которые внутри этого Госсовета сформированы, их возглавляют главы субъектов. Одну из рабочих групп, связанных с жилищным строительством, комфортной городской средой, возглавляет Рустам Нургалиевич Минниханов. Внедрена практика, когда на уровне главы государства проходят заседания президиумов, когда профильно обсуждают тему. Подобное заседание в первой половине февраля было в прошлом году в Татарстане, в Иннополисе, где из 25 предложений, которые были вынесены рабочей группой, реализовано было 23. То есть мы говорим о практически стопроцентном принятии предложений, которые главы субъектов вносят. Поэтому, очевидно, для главы государства это был показатель работы рабочей группы, Госсовета. Поэтому было принято решение о закреплении его особого статуса в Конституции», — прокомментировала Галимова.

Спикер казанского Кремля заявила по положительной расценке предложения президента.

«Тот факт, что Владимир Владимирович предложил закрепить роль Госсовета и губернаторов, говорит о том, что он видит вопросы, возникающие в регионах», — сказала Галимова.