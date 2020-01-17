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ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей

11:11, 17.01.2020
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Фото: ldpr.ru

Центробанк направил претензию бывшим топ-менеджерам Московского индустриального банка («МИнБанк»). Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.

Претензия была направлена 10 января, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Регулятор уточнил, что бывшим руководителям необходимо солидарно возместить убытки, перечислив средства на счет банка в течение 30 календарных дней.

Напомним, что год назад ЦБ объявил о санации «МИнБанка». Тогда же сообщалось, что дыра в его капитале составляет от 60 до 100 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
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