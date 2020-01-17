Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов рассказал о жизни после рака

Экс-тренер «Крыльев Советов», «Урала» и ЦСКА Александр Тарханов рассказал о своей жизни после победы над раком.

«Рак мне нашли в России. Я все время езжу отдыхать в Железноводск. Особенно когда были камни в почках — проводил там 10 лет подряд. Сейчас их уже нет, но именно там у меня обнаружили проблемы с щитовидкой.

Мне 45 или чуть больше. Врач проверила всего: сердце работает, сосуды чистые. Спрашивает: «Щитовидку проверял когда-нибудь?» — «Нет». — «Давай проверим? Мужчинам после 40 надо это делать». Там стояла очередь, говорю ей: «Не хочется в ней тоже стоять». Врач оказалась футбольной болельщицей: «Давай без очереди проведу».

Проверила — и нашла у меня узелки. Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже все, четвертая стадия. У меня диагностировали третью. Но после операции хирург сказал такую вещь: мои опухоли были спокойные, они могли сидеть внутри всю жизнь, и я бы спокойно жил. Но в любой момент могли и побеспокоить. Новообразования находились в обоих узелках. То есть узелки оказались все-таки не гормональными.

Сейчас я обследуюсь каждый год. Скоро пойду снова: сдаю анализы, маркеры, проверяю шею, все органы. Ну и пью те самые лекарства по утрам. Как-то спросил врача: «Что будет, если не пить?» — «Умрешь, все просто».

Жить без щитовидки — не страшно. Я не чувствую ее отсутствия. Вообще. Единственная рекомендация: нельзя загорать. Но я и до этого не любил солнце, даже в море купался рано утром. Теперь, если во время занятия светит солнце, я надеваю штаны, кепку, очки.

Я не считаю, что относиться к болезни с юмором — это что-то особенное. Врач, которая вела меня во время болезни, сказала: «Слушай, я первый раз вижу, что о своей болезни кто-то так хладнокровно рассказывает. Обычно все приходят в трагизме». — «Да чего сделаешь, жизнь такая», — сказал Тарханов.

На данный момент Тарханов занимает должность вице-президента армянского «Пюника».