В Казани запустили серийное производство стратегических Ту-160М
В России стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Самолет строится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
«Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации», — сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов (цитата по «Красной звезде»).
Напомним, 25 января 2018 года российское Минобороны в присутствии Владимира Путина подписало с ПАО «Туполев» контракт на 160 млрд рублей, предполагающий постройку в Казани до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Министерство обороны России получит первый построенный «с нуля» ракетоносец-бомбардировщик в 2021 году. Один из ТУ-160М уже передан на испытания.Промышленность Татарстан
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Это новые рабочие места, отчисление налогов в бюджет и т.д.
Новые семьи и дети, в конце концов.
Спасибо за поднятие настроения в начале дня.