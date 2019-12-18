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Промышленность

В Казани запустили серийное производство стратегических Ту-160М

06:46, 18.12.2019 1
В Казани запустили серийное производство стратегических Ту-160М
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Самолет строится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

«Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации», — сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов (цитата по «Красной звезде»).

Напомним, 25 января 2018 года российское Минобороны в присутствии Владимира Путина подписало с ПАО «Туполев» контракт на 160 млрд рублей, предполагающий постройку в Казани до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Министерство обороны России получит первый построенный «с нуля» ракетоносец-бомбардировщик в 2021 году. Один из ТУ-160М уже передан на испытания.

Промышленность Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:14
    Прекрасная новость!

    Это новые рабочие места, отчисление налогов в бюджет и т.д.
    Новые семьи и дети, в конце концов.

    Спасибо за поднятие настроения в начале дня.
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