В Казани запустили серийное производство стратегических Ту-160М

В России стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Самолет строится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

«Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации», — сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов (цитата по «Красной звезде»).



Напомним, 25 января 2018 года российское Минобороны в присутствии Владимира Путина подписало с ПАО «Туполев» контракт на 160 млрд рублей, предполагающий постройку в Казани до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Министерство обороны России получит первый построенный «с нуля» ракетоносец-бомбардировщик в 2021 году. Один из ТУ-160М уже передан на испытания.