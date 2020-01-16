Путин включил Мишустина в качестве постоянного члена в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. — Председателя Правительства Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 16 января.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

