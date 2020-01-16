В Госдуму внесли законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Документ размещен в базе данных нижней палаты.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в пояснительной записке.

Зампредседателя Совета безопасности назначается и освобождается от должности главой государства. Полномочия также определяет президент страны. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совбеза, на который тем же документом был назначен предыдущий премьер Дмитрий Медведев.

