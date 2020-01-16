Цулыгин объяснил поражения «Салавата» полосой невезений

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Автомобилиста» (2:4) пожаловался на невезение.

«Автомобилист» с победой. Что-то происходит — второй матч подряд спасаем, который проигрывали в две шайбы. Второй раз на последних минутах делаем глупейшие ошибки, когда соперник ловит нас на контратаках.

Все вроде бы заряжены, словами, головой и делом говорят «да, да», но выходят на лед и на последних минутах получается что-то не очень хорошее. Какая-то полоса невезений, но при этом нельзя сказать, что плохо играли. Но не победили, это уже плохо», — сказал Цулыгин.

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл в четвертый раз в пяти последних матчах КХЛ.