«Салават Юлаев» проиграл четыре из пяти последних матчей

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» (2:4).

Хозяева льда вышли вперед во втором периоде, когда Бодров и Дацюк сделали счет 2:0. В середине третьего периода Хохряков и Сошников восстановили равновесие на табло, но концовка осталась за «Автомобилистом». Вначале Голышев в меньшинстве вывел хозяев вперед, а на последней минуте Гареев отправил четвертую шайбу в пустые ворота уфимцев.

Таким образом, «Салават Юлаев» проиграл в четвертой из пяти последних игр в КХЛ.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Голы:

1:0 (22:27) — Бодров (Дацюк, Белоусов);

2:0 (31:21) — Дацюк (Белоусов);

2:1 (45:02) — Хохряков;

2:2 (49:38) — Сошников (Ларсен, бол.);

3:2 (54:33) — Голышев (мен);

4:2 (59:46) — Гареев (Дацюк, в пустые ворота).