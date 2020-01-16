Председатель Счетной палаты заявил, что не ждет кардинальных изменений в правительстве

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что не ждет кардинальных изменений в составе нового правительства.

«Я не ожидаю кардинальных изменений в новом составе правительства. Оно достаточно молодое, технологичное. За исключением нескольких позиций, все останутся на своих местах», — отметил он.

Также председатель Счетной палаты заявил, что предложение войти в состав правительства ему не поступало.

«У меня есть обязательства перед президентом по Счетной палате, я проработал всего полтора года, и пока не все задачи выполнены», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня Госдума поддержала назначение новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение о роспуске российского правительства.

