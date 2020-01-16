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Силуанов прокомментировал отставку правительства

16:03, 16.01.2020
Силуанов прокомментировал отставку правительства

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение о роспуске российского правительства. Он ответил на вопросы о смене правительства на Гайдаровском форуме.

«Смена правительства — это тот шаг, из которого следует, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов развития. Новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию. Более четко структурировать те задачи… и главное, как добиваться этих целей, поставленных президентом», — передает слова министра корреспондент «Реального времени».

На вопрос, предлагали ли Силуанову остаться в кабмин, он не ответил.

Напомним, что сегодня Госдума поддержала назначение новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина.

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