Силуанов прокомментировал отставку правительства

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение о роспуске российского правительства. Он ответил на вопросы о смене правительства на Гайдаровском форуме.

«Смена правительства — это тот шаг, из которого следует, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов развития. Новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию. Более четко структурировать те задачи… и главное, как добиваться этих целей, поставленных президентом», — передает слова министра корреспондент «Реального времени».

На вопрос, предлагали ли Силуанову остаться в кабмин, он не ответил.

Напомним, что сегодня Госдума поддержала назначение новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина.