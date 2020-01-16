«Ак Барс» в Китае уступил «Куньлуню», пропустив за одну минуту 2 гола

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил китайской команде «Куньлунь Ред Стар» (1:3).

Счет был открыт в середине первого периода, казанцы усилиями Глухова реализовали двойное большинство. «Ак Барс» доминировал на протяжении большего времени матча, однако в конце второго периода встречи хозяева льда забросили две шайбы за одну минуту. В конце игры казанцы сняли вратаря и пропустили третий гол в пустые ворота.

«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 Глухов (Фрэттин, Азеведо, 7:00)

1:1 Крэкнелл (35:38)

2:1 Мёрфи (Фу, Вон, 36:08)

3:1 Брюле (Челиос, 59:59).