«Дакар-2020». Каргинов выиграл 11-й этап, «КАМАЗ-мастер» занял весь пьедестал

В Саудовской Аравии сегодня прошел одиннадцатый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.



Победу на этапе одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, показавший результат в 4 часа 44 минуты 51 секунду. Вторым до финиша доехал Дмитрий Сотников (+1.27), третьим стал Антон Шибалов (+3.25).

Благодаря этой победе Каргинов еще немного укрепил лидерство в общем зачете в классе грузовиков.

Напомним, накануне десятый этап ралли-рейда «Дакар» закончился досрочно из-за погодных условий.