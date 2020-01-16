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«Дакар-2020». Каргинов выиграл 11-й этап, «КАМАЗ-мастер» занял весь пьедестал

14:48, 16.01.2020
«Дакар-2020». Каргинов выиграл 11-й этап, «КАМАЗ-мастер» занял весь пьедестал
Фото: vk.com/rallykm

В Саудовской Аравии сегодня прошел одиннадцатый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.

Победу на этапе одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, показавший результат в 4 часа 44 минуты 51 секунду. Вторым до финиша доехал Дмитрий Сотников (+1.27), третьим стал Антон Шибалов (+3.25).

Благодаря этой победе Каргинов еще немного укрепил лидерство в общем зачете в классе грузовиков.

Напомним, накануне десятый этап ралли-рейда «Дакар» закончился досрочно из-за погодных условий.

Спорт Татарстан
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