«Дакар-2020». «КАМАЗ-мастер» занял весь пьедестал на десятом этапе

В Саудовской Аравии сегодня прошел десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков, который был завершен досрочно после 345 километров из-за погодных условий.



Команда «КАМАЗ-мастер» в четвертый раз в нынешнем году заняла весь пьедестал на этапе «Дакара». До этого подобного достижения команда добилась на четвертом, пятом и седьмом этапах.

Первым на финиш приехал экипаж Антона Шибалова, опередивший команду Дмитрия Сотникова на 1 минуту 8 секунд. Третьим стал Эдуард Николаев с отставанием в 1 минуту 30 секунд. Лидер общего зачета гонки Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер» занял пятое место.

После десятого этапа отрыв Каргинова от Шибалова, идущего вторым, сократился до 36 минут 8 секунд. Белорус Сергей Вязович отстает от двух экипажей КАМАЗа на 1 час 40 минут и занимает третью строчку.