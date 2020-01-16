«Нефтехимик» взял на второй сбор 8 новых игроков на просмотр

«Нефтехимик» сегодня отправился на медосмотр в Москву и оттуда вылетит на второй зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Учебно-тренировочные сборы в турецком городе Белек пройдут с 18 до 30 января, во время которого нижнекамцы проведут три контрольных матча. Первый матч состоится 23 января с «Чайкой», которая выступает в ФНЛ.

Отметим, что вместе с командой на сбор в Турцию отправится сразу восемь игроков, находящихся на просмотре в нижнекамском клубе. Одним из них, как ранее сообщил «Матч ТВ», является защитник «Рубина» Илья Агапов.