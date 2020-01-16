В Татарстане имущество «Племенного завода кролика» выставили на торги за 177 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий обанкротившегося татарстанского АО «Племенной завод кролика» объявил о торгах по продаже имущества компании. В сумме начальная цена недвижимости, оборудования и транспорта составляет 176,7 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 20 января по 26 февраля, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве. Сам аукцион назначен на 28 февраля.

Всего выставлено 7 лотов. Самыми дорогими являются недвижимость и земельные участки, оцененные в 78,7 млн рублей.

Права требования на 140,5 млн рублей пойдут с молотка всего за 6,2 млн.

Ниже всего оценивается лот в 15 позиций оборудования, за который конкурсник рассчитывает выручить менее 600 тысяч рублей.

Напомним, что в 2018 году это имущество оценили в 184,3 млн рублей. «Реальное время» подробно писало о банкротстве предприятия в 2017 году. Сам автор проекта по созданию крупнейшего в России производства кроличьего мяса подал на личное банкротство.