Стоимость имущества «Племенного завода кролика» оценили в 184,3 млн рублей

Рыночная стоимость имущества АО «Племенной завод кролика» на 29 декабря 2017 года составляла 184,3 млн рублей. Соответствующий отчет оценщика опубликован на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В состав имущества завода входят земельные участки общей площадью 31 га, на которых расположены здания и постройки для содержания и разведения кроликов, 13 единиц транспортных средств, самоходных машин и прицепов (находятся в залоге у «ФК Открытие», — прим. ред.), 329 единиц разного оборудования и дебиторская задолженность в размере 152,7 млн рублей.

Ранее «Реальное время» подробно писало о ситуации с банкротством АО «Племенной завод кролика» и личным банкротством его основателя Анатолия Крамина. Его же обвиняют в растрате 14,8 млн рублей.