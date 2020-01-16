«Авангард» посмеялся над отставкой правительства РФ, вспомнив шутку про Путина

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Омский «Авангард» посмеялся над новостью об отставке правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым.

Пресс-служба омичей опубликовала фрагмент из старого выпуска «Лиги хоккейных шуток». В нем хоккеист «Авангарда» Андрей Стась читает текст, в котором есть шутка над президентом клуба Максимом Сушинским и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Чем Сушинский лучше Путина? Тем, что смог убрать Медведева», — звучит шутка в выложенном выпуске.

Ранее правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлом сезоне «Авангард» расстался с капитаном команды Евгением Медведевым, когда клубом управлял Сушинский.