«Авангард» посмеялся над отставкой правительства РФ, вспомнив шутку про Путина
Омский «Авангард» посмеялся над новостью об отставке правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым.
Пресс-служба омичей опубликовала фрагмент из старого выпуска «Лиги хоккейных шуток». В нем хоккеист «Авангарда» Андрей Стась читает текст, в котором есть шутка над президентом клуба Максимом Сушинским и президентом РФ Владимиром Путиным.
«Чем Сушинский лучше Путина? Тем, что смог убрать Медведева», — звучит шутка в выложенном выпуске.
Ранее правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В прошлом сезоне «Авангард» расстался с капитаном команды Евгением Медведевым, когда клубом управлял Сушинский.
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Октябрь 2019: третий выпуск Лиги Хоккейных Шуток— ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 15, 2020
Январь 2020: Медведев уходит в отставку
Мы: догадывались, что ЛХШ смотрят все, но чтоб НАСТОЛЬКО pic.twitter.com/0v1aINNMND
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