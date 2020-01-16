«Ростов» объявил о возвращении Калачева

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, завершивший игровую карьеру весной 2019 года, вернулся на работу в ростовский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.

Калачев будет работать на должности старшего тренера академии «Ростова». Он будет курировать воспитанников в возрасте 15—17 лет, а также станет одним из тренеров команды 2004 года.

— Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача — продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», — поделился эмоциями Калачев.

Тимофей Калачев выступал за «Ростов» с 2006 года (с перерывом в 2008—2009 гг., когда играл за «Крылья Советов). Провел более 200 игр, выигрывал Кубок России и серебряные медали РПЛ в составе «Ростова» под управлением Курбана Бердыева.