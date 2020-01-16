Гендиректор Coca-Cola подписал с Казанью договор о «городе без отходов»

Фото: Олег Тихонов

Генеральный директор «Coca-Cola HBC Россия» Александр Ружевич на Гайдаровском форуме при участии Рустама Минниханова рассказал, что компания развивает один из экологических проектов в Татарстане.

По заверениям Ружевича, к 2030 году вся произведенная компанией упаковка будет перерабатываться.

«На повестке дня стоит вопрос переработки ста процентов отходов нашего производства, это наша цель до 2030 года. В России мы с Казанью подписали договор о «городе без отходов», и мы подписались, что к 2030 году 100 процентов произведенной нами упаковки будет полностью перерабатываться!» — заявил Ружевич.

Ранее сообщалось, что 100 сеток для сбора пластика уже установлены и еще 300 будут поставлены в столицу РТ компанией Coca-Cola.

