Эксперты: низкий уровень ВВП связали с недоверием бизнеса к государству

Недоверие бизнеса к государству назвали одной из ключевых причин низкого уровня ВВП. Данный вопрос обсудили на Гайдаровском форуме при участии Рустама Минниханова.

Среди причин низкого уровня доверия модератор дискуссии Александр Ивлев назвал рост числа силовиков в нашей стране: в охранных структурах сегодня у нас работают около 700 тыс. сотрудников, еще столько же — в МВД.

«Бизнес не доверяет государству, и наоборот. Под давлением предприятия теряют перспективу и начинают работать «в короткую», «схватил и убежал», отсюда замедление темпов экономического роста. У нас к судам, СМИ и политикам уровень доверия в два раза ниже, чем к церкви и вооруженным силам. Мы должны на перспективу знать, что условия меняться не будут», — сказал Ивлев.



Отмечается, что если средний уровень доверия вырастает на 10% — уровень ВВП моментально увеличивается на 21%. В качестве сравнения спикер привел скандинавские страны, где самый высокий уровень доверия общества и бизнеса к собственным властям — ВВП там в пять-шесть раз выше, чем в России.