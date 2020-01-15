Турецкая компания намерена построить комплекс теплиц в Татарстане

Турецкая компания «Полимекс» выбирает площадку для строительства агропромышленного комплекса в Татарстане.

Так, турецкие инвесторы рассматривают для реализации проекта земельные участки неподалеку от Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги.

«Рассматриваются наиболее подходящие для реализации проекта площадки. На начальном этапе этот проект рассчитан на пять гектаров теплиц по системе гидропоники. Сейчас мы собираем всю детальную информацию для принятия окончательного решения», — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина «Челнинским известиям».

Ранее сообщалось, что турецкая компания TTAF Elektronik планирует в ближайшее время запустить собственное производство светильников в ОЭЗ «Иннополис».

