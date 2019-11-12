Турецкая компания запустит в ОЭЗ «Иннополис» производство светодиодных светильников

Турецкая компания TTAF Elektronik планирует в ближайшее время запустить собственное производство светильников в ОЭЗ «Иннополис».

Зарубежные инвесторы обсудили проект, а также обозначили перспективные направления для совместного сотрудничества с Татарстаном.

«В Татарстане имеются необходимые и благоприятные условия для инвесторов. Комфортная инвестиционная среда сформировалась благодаря личному участию президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в разрешении многих вопросов. Что и создает предпосылки для увеличения инвестиций, в том числе со стороны Турции», — передает слова замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что турецкая компания «Хаят Кимья» планирует запустить вторую очередь завода по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец на территории ОЭЗ «Алабуга».