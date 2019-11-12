Турецкая компания запустит в ОЭЗ «Иннополис» производство светодиодных светильников
Турецкая компания TTAF Elektronik планирует в ближайшее время запустить собственное производство светильников в ОЭЗ «Иннополис».
Зарубежные инвесторы обсудили проект, а также обозначили перспективные направления для совместного сотрудничества с Татарстаном.
«В Татарстане имеются необходимые и благоприятные условия для инвесторов. Комфортная инвестиционная среда сформировалась благодаря личному участию президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в разрешении многих вопросов. Что и создает предпосылки для увеличения инвестиций, в том числе со стороны Турции», — передает слова замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что турецкая компания «Хаят Кимья» планирует запустить вторую очередь завода по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец на территории ОЭЗ «Алабуга».
Справка
TTAF Elektronik Ltd основана в 2003 году в Стамбуле. Компания является одним из крупнейших производителей и экспортеров соединительных решений для уличного и промышленного освещения, телекоммуникационной, автомобильной, оборонной, аэрокосмической промышленности.
Основная продукция компании — влагозащищенные герметичные соединители, высококачественные ВЧ и силовые кабельные сборки, включая сборки, изготовленные с применением технологии литья под давлением (Overmolded), оптоволоконные кабели и распределительные модули, взрывобезопасные осветительные системы. Продукция экспортируется более чем в 65 стран мира.
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