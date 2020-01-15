Рустам Минниханов принял участие в рабочей встрече Виталия Мутко с главами регионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочей встрече и. о. зампредседателя Правительства РФ Виталия Мутко с руководителями ряда регионов России на полях XI Гайдаровского форума.

В частности, участники рассмотрели итоги послания президента России Федеральному собранию и обсудили реализацию задач, обозначенных в ежегодном обращении главы государства.

Также Мутко сообщил, что ранее состоялась встреча Владимира Путина с членами кабмина, в ходе которой было объявлено об отставке правительства. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить условно с новыми подходами. Поэтому Правительство приняло решение подать в отставку, но Президент попросил нас исполнять обязанности до формирования нового состава», — передает его слова пресс-служба президента РТ.