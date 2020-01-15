Рустем Хузин возглавил пермскую «Звезду»

Новым главным тренером «Звезды» стал Рустем Хузин, сообщает пресс-служба пермского клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2019/20 с возможностью пролонгации.

На этом посту он сменит Константина Парамонова, перешедшего на работу в ФК «Оренбург».

«Имя помощника Рустема Хузина в тренерском штабе «Звезды» будет объявлено дополнительно. О зимних сборах, участии в турнирах и ближайших планах команды расскажем подробнее чуть позже на наших ресурсах», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Хузин возглавлял пермский «Амкар» и нижнекамский «Нефтехимик». В последнее время специалист работал с командой «Луч» из Владивостока.