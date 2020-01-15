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На внеочередном собрании акционеров АО «Аммоний» утвердили гендиректора предприятия

17:32, 15.01.2020
На внеочередном собрании акционеров АО «Аммоний» утвердили гендиректора предприятия
Фото: mpt.tatarstan.ru

Сегодня, 15 января, в Москве председатель совета директоров АО «Аммоний», заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов провел внеочередное собрание акционеров.

На собрании акционеры единогласно проголосовали за утверждение на должность генерального директора компании Дмитрия Макарова. Назначение было сделано в рамках согласованной с основным кредитором (Внешэкономбанк) и потенциальным инвестором программы действий по дальнейшему оздоровлению финансовой деятельности и сохранению производства, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее в казанском Кремле рассказали о планах ВЭБ.РФ на завод «Аммоний».

Справка

Макаров Дмитрий Юрьевич родился в 1972 году. Имеет опыт управления на предприятиях по производству минеральных удобрений, в том числе работал заместителем генерального директора КАО «АЗОТ» по развитию.

ПромышленностьОбществоБизнес Татарстан
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