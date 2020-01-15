На внеочередном собрании акционеров АО «Аммоний» утвердили гендиректора предприятия

Сегодня, 15 января, в Москве председатель совета директоров АО «Аммоний», заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов провел внеочередное собрание акционеров.

На собрании акционеры единогласно проголосовали за утверждение на должность генерального директора компании Дмитрия Макарова. Назначение было сделано в рамках согласованной с основным кредитором (Внешэкономбанк) и потенциальным инвестором программы действий по дальнейшему оздоровлению финансовой деятельности и сохранению производства, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее в казанском Кремле рассказали о планах ВЭБ.РФ на завод «Аммоний».