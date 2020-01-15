Фондовый рынок отреагировал падением на новость об отставке правительства России

Российский фондовый рынок отреагировал на новость об отставке правительства снижением основных индексов. К 16.50 мск индекс Московской биржи снизился на 0,63%, индекс РТС — на 0,96%. Индекс голубых фишек на Мосбирже упал на 0,51%.

К 16.37 мск курс доллара расчетами «завтра» повышался на 7 копеек — до 61,51 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 68,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в моменте терял на новостях около 20 копеек против доллара и евро.