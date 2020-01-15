Минниханов вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» первому гендиректору КАМАЗа
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил высшую награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — первому генеральному директору КАМАЗа Льву Васильеву.
О вручении сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова в Twitter.
Ранее Минниханов на торжественном мероприятии в честь 50-летия КАМАЗа вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» коллективу завода.ОбществоВласть Татарстан
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