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Минниханов вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» первому гендиректору КАМАЗа

14:31, 15.01.2020
Минниханов вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» первому гендиректору КАМАЗа
Фото: twitter.com/liliGalimova

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил высшую награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — первому генеральному директору КАМАЗа Льву Васильеву.

О вручении сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова в Twitter.

Ранее Минниханов на торжественном мероприятии в честь 50-летия КАМАЗа вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» коллективу завода.

ОбществоВласть Татарстан
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