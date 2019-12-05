Минниханов наградил коллектив КАМАЗа орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь 50-летия КАМАЗа вручил коллективу завода высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».
По словам главы РТ, под руководством Сергея Когогина на предприятии начат переход на инновационный путь развития.
Аналогичную награду получил первый гендиректор КАМАЗа Лев Васильев, пишет Chelny-biz.ru.
Ранее Минниханов подтвердил приезд президента России Владимира Путина в Челны на 50-летие КАМАЗа.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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