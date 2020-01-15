Как в соцсетях отреагировали на послание Путина и отставку правительства

«Реальное время» собрало сообщения с реакциями пользователей интернета на послание президента России Владимира Путина.

В послании был озвучен ряд новшеств: выдача маткапитала уже при рождении первенца, его увеличение до 616 тыс. рублей, бесплатное горячее питание для младших школьников, компенсация регионам двух третей выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета, бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам и т. д.



Вскоре после послания правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Путин предложил Медведеву должность замглавы Совета безопасности России (ситуацию в соцсетях уже назвали «Медвекзитом» по аналогии с Brexit).

Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020

Правительство РФ объявило об отставке. «Теперь мы планируем работать удаленно, на фрилансе», заявили чиновники. — Sergey Korol (@krlsrg) January 15, 2020

Сейчас президент ещё пообещает тёплые туалеты в сельских школах построить к 2058 году и можно считать, что технологический прорыв состоялся — Сталингулаг (@StalinGulag) January 15, 2020

Пока все обсуждают послание, ТАСС выпускает материал «Как использовать ядерную бомбу в мирной жизни». — ivan davydov (@ivan_f_davydov) January 15, 2020

Слушаю послание Путина. Оно прекрасно: мат.капитал, бесплатное питание, бюджетные места в вузах и т.д. Радоваться начинаю. А потом вижу эти лица... pic.twitter.com/J0nCtqu6Xl — Victoria GB (@vi4kagb) January 15, 2020

Но Путин же читает послание 2011 года....

Скажите там ему в зале — Смирнов (@sssmirnov) January 15, 2020