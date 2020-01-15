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Как в соцсетях отреагировали на послание Путина и отставку правительства

23:27, 15.01.2020
Как в соцсетях отреагировали на послание Путина и отставку правительства
Фото: kremlin.ru

«Реальное время» собрало сообщения с реакциями пользователей интернета на послание президента России Владимира Путина.

В послании был озвучен ряд новшеств: выдача маткапитала уже при рождении первенца, его увеличение до 616 тыс. рублей, бесплатное горячее питание для младших школьников, компенсация регионам двух третей выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета, бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам и т. д.

Вскоре после послания правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Путин предложил Медведеву должность замглавы Совета безопасности России (ситуацию в соцсетях уже назвали «Медвекзитом» по аналогии с Brexit).

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