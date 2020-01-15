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Глава АИР Татарстана прокомментировала поручение Путина о росте инвестиций

14:19, 15.01.2020
Глава АИР Татарстана прокомментировала поручение Путина о росте инвестиций

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в разговоре с «Реальным временем» прокомментировала поручение президента России Владимира Путина о росте инвестиций в стране.

«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», — в послании Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин.

«С учетом и глобальной, и внутренней ситуации субъектам России будет крайне непросто расти по инвестициям на 5%», — считает Талия Минуллина.

ОбществоЭкономикаИнвестицииВласть Татарстан
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