Глава АИР Татарстана прокомментировала поручение Путина о росте инвестиций

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в разговоре с «Реальным временем» прокомментировала поручение президента России Владимира Путина о росте инвестиций в стране.

«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году», — в послании Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин.

«С учетом и глобальной, и внутренней ситуации субъектам России будет крайне непросто расти по инвестициям на 5%», — считает Талия Минуллина.