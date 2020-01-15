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Путин поручил ввести дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей

12:31, 15.01.2020
Путин поручил ввести дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей
Фото: kremlin.ru

С 1 сентября должны быть введены дополнительные выплаты классным руководителям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Выплата составит не менее 5 тыс. рублей в месяц. При этом все существующие выплаты должны быть сохранены

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.

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