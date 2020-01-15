Путин поручил ввести дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей

С 1 сентября должны быть введены дополнительные выплаты классным руководителям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Выплата составит не менее 5 тыс. рублей в месяц. При этом все существующие выплаты должны быть сохранены

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.