Путин поручил ввести дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей
С 1 сентября должны быть введены дополнительные выплаты классным руководителям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
Выплата составит не менее 5 тыс. рублей в месяц. При этом все существующие выплаты должны быть сохранены
«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.ОбществоВластьОбразование
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