Путин раскритиковал глав субъектов РФ за недостаточную работу по созданию мест в яслях
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию раскритиковал глав субъектов за недостаточную работу по созданию мест в яслях.
«Деньги выделили на создание 255 тысяч мест, этот показатель не достигнут... Уважаемые главы субъектов! Ну нельзя так работать!» — сказал он.
Путин призвал работать по всем направлениям поддержки семьи.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания президента.ОбществоВласть
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