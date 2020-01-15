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Путин раскритиковал глав субъектов РФ за недостаточную работу по созданию мест в яслях

12:15, 15.01.2020
Путин раскритиковал глав субъектов РФ за недостаточную работу по созданию мест в яслях
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию раскритиковал глав субъектов за недостаточную работу по созданию мест в яслях.

«Деньги выделили на создание 255 тысяч мест, этот показатель не достигнут... Уважаемые главы субъектов! Ну нельзя так работать!» — сказал он.

Путин призвал работать по всем направлениям поддержки семьи.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания президента.

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