Правительство поручило отменить налоговую льготу для нефтяников

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов поручила отменить пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку месторождений.

Льгота была введена в 2002 году для компенсации расходов компаний, она создает стимулы для разведки новых месторождений. В Минфине отметили, что цель предоставления льготы уже достигнута, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.



С применением пониженной ставки НДПИ в 2018 году было добыто всего 509 тыс. т нефти — это около 0,1% добычи в стране.

«Тем не менее отмена действующей льготы — это прецедент, такого еще не было», — сказала директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова.