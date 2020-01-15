Чемпион мира WBA Александр Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира WBA в полусреднем весе по боксу россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, проба спортсмена была взята сразу после завершения боксерского поединка против соотечественника Раджаба Бутаева, где он завоевал титул чемпиона WBA. В крови Беспутина был обнаружен препарат лигандрол, позволяющий нарастить мышечную массу.

Федерация бокса России уже начала собственное расследование по делу спортсмена.

На профессиональном ринге в активе 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения.