Чемпион мира WBA Александр Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира WBA в полусреднем весе по боксу россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, проба спортсмена была взята сразу после завершения боксерского поединка против соотечественника Раджаба Бутаева, где он завоевал титул чемпиона WBA. В крови Беспутина был обнаружен препарат лигандрол, позволяющий нарастить мышечную массу.
Федерация бокса России уже начала собственное расследование по делу спортсмена.
На профессиональном ринге в активе 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения.Спорт
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