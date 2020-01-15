КАМАЗ и ГАЗ выиграли очередные тендеры на поставку Москве электробусов

Фото: КАМАЗ

ПАО «КАМАЗ» и Группа «ГАЗ» выиграли конкурсы на поставку Москве в общей сложности 300 электробусов за 17,1 млрд рублей в 2020 году.



Так, КАМАЗ поставит 200 электробусов вместимостью от 30 до 40 посадочных мест за 11,4 млрд рублей с 1 февраля по 31 августа 2020 года. Услуги по их обслуживанию будут оказываться с момента поставки первой партии по 31 июля 2035 года.

ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» поставит 100 электробусов тех же параметров за 5,692 млрд рублей в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года — и также возьмет на себя обслуживание поставленной техники сроком на 15 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы госзакупок.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ поставит Москве в 2020 году 511 электробусов за 6,5 млрд рублей, группа ГАЗ — 328 дизельных автобусов за 5,5 млрд рублей.